İş arayanlar bu fuarı kaçırmasın!

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı Ve Kariyer Günleri (KOİF’18), 5-6-7 Nisan’da Kocaeli İnterteks Uluslararası Fuar Alanında kapılarını açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, İŞKUR, MEB, Sanayi Odası ve KOTO işbirliği orta olarak düzenlenecek olan fuarın tanıtım toplantısı Antikkapı’da gerçekleştirildi. Toplantıya fuarın ana düzenleyici olan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve İŞKUR personeli katıldığı toplantıda konuşan Ulvi Yılmaz, “Fuarımız 5 Nisan 2018 tarihinde saat 11.00 da iş aramak, iş başvurusunda bulunmak ve staj başvurusu için kısacası işsizliğe çare olmak için; vatandaşlarımıza ve özellikle nitelikli öğrencilerimize protokol açılışıyla beraber kapılarını açacaktır” dedi.

ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ İŞSİZLİK

Bilindiği üzere işsizlik, Ülkemizin en öncelikli sorunudur diyen Yılmaz, “İŞSİZLİKLE mücadele edebilmek için Milli Seferberliğin ekonomik ayağı olarak, 14 Aralık 2017’de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen İstihdam Şurasında Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı kapsamında Kocaeli Valiliğimiz koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında ilimizde bir kez daha insan kaynakları istihdam fuarını düzenlemekteyiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLAYACAĞIZ

Yılmaz, “Bu fuarla, İşverenlerin işgücü ihtiyaçları, iş arayanların ise iş ihtiyaçları karşılanabilecek, ayrıca üniversite öğrencilerimize işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarılacak, çalışma hayatına hazırlanmaları sağlanabilecek, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlanarak, onlara rehberlik edilecek, staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirme yapılabilecektir. Fuarımız 09:30 da ziyaretçilere kapılarını ücretsiz bir şekilde akşam 18:00 a kadar açık tutacaktır. İlimiz de ve bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızı, üniversite de öğrenim gören öğrencilerimizi, lise son sınıf öğrencilerimizi, iş arayan ve daha iyi şartlarda iş arayan tüm vatandaşlarımızı 5-6-7 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı Ve Kariyer Günleri (KOİF’18) fuarımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

NİTELİKLİ ELEMAN KAZANDIRACAĞIZ

Yılmaz, “Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Ülkemizdeki üniversite mezunlarının ve mesleki eğitim almış nitelikli işgücünün de fuara katılımıyla endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanması da hedeflenmektedir. Yine bu fuar ile firmaların ve İnsan Kaynakları yöneticilerin kaynaşması sağlayarak, firmalar arası işbirliğine katkı sağlanması, bölgemizdeki kuruluşların kısa ve orta vadede verimli nitelikli işgücü kayağı ihtiyaçlarının karşılanması ve planlamasına yardımcı olarak üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesi amaçlanmaktadır” dedi.

FUAR ÜÇ GÜN SÜRECEK

Fuarımız 5 Nisan 2018 tarihinde saat 11.00 da iş aramak, iş başvurusunda bulunmak ve staj başvurusu için kısacası işsizliğe çare olmak için; vatandaşlarımıza ve özellikle nitelikli öğrencilerimize protokol açılışıyla beraber kapılarını açacaktır diyen Yılmaz, “Fuar etkinliğimiz 3 gün sürecek olup 7 Nisan 2018 saat 18:00 da son bulacaktır. Fuar süresince vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz iş başvurusunda bulunabilecekleri gibi üç gün boyunca çeşitli etkinlik ve söyleşilerden de ücretsiz yararlanabileceklerdir. Bu sene 5-6-7 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirdiğimiz Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı Ve Kariyer Günleri (KOİF’18) fuarımızda; 195 stant açılacak olup toplamda 160 dan fazla Kurum ve Kuruluş katılım sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.

FUAR PROGRAMI

5 Nisan 2018 – Perşembe

11:00 – Açılış Programı

14:00 – 15:00 – Ersin BAŞYILDIZ

Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Yöneticisi

6 Nisan 2018 – Cuma

09:30 – Fuar Alanının Açılışı

14:30 – 15:30 – Tuba KARAGÖZ SEVER

İKODAK Profesyonel Koç – İnsan Kaynakları Danışmanı

16:00 – 17:00 – Murat ÖZEN – Kocaeli ve Bolu Eğitim Merkezleri Müdürü

Elginkan Vakfı - Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

7 Nisan 2018 – Cumartesi

09:30 – Fuar Alanının Açılışı

13:00 – 14:00 - İlkay ŞEREMET

EAGLE BURGMANN Endüstriyel Sızdırmazlık San. ve LTD. ŞTİ.