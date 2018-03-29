Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:59 TSİ )

Siz gönüllerin şampiyonu hepimizin çiçeklerisiniz

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda finalde Brezilya temsilcisine yenilerek Dünya ikincisi olan Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Takımı ve okul idarecileri Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal takımı, Dünya Şampiyonası’na da Milli Takım formasıyla katılarak, Dünya 2’ncisi olmuştu. İşte bu büyük başarıyı yakalayan gururumuz kızlarımız, İsrail’den Gölcük’e gelir gelmez, ilk olarak Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret edip, bu büyük gururu paylaştı. Ziyarete, Barbaros Hayrettin Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç ile dünya ikincisi okul futsal takımı katıldı.

KALAÇ HEDEFİ BÜYÜTTÜ

İsrail’de yapılan yarışma hakkında bilgi veren okul müdürü Zeki Kalaç, hedeflerini, bir sonraki şampiyonada dünya şampiyonluğu olarak belirlediklerini söyleyerek, Başkan Ellibeş’e verdiği tüm destek ve katkılar için teşekkür etti. Başkan Ellibeş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gölcük’ün hem spor alanında, hem de kültürel alandaki yarışmalarda başarı grafiğini her yıl daha da artırdığını, Gölcük’teki okulların başarılarıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

DESTEK ARTARAK SÜRECEK

Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Dünya ikincisi olan kızların Gölcük’ün gurur kaynağı olduğunu, alınan başarı için hem öğrencileri hem de okul idarecilerini tebrik eden Başkan Ellibeş, belediye olarak tüm okullara bu tür yarışmalardaki desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bugün 10:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4 mask
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4
Süper Çarşamba’da şahane goller! mask
Süper Çarşamba’da şahane goller!
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0 mask
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi! mask
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi!
Can Emre kaleye! mask
Can Emre kaleye!
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti… mask
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL