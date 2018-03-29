Siz gönüllerin şampiyonu hepimizin çiçeklerisiniz

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal takımı, Dünya Şampiyonası’na da Milli Takım formasıyla katılarak, Dünya 2’ncisi olmuştu. İşte bu büyük başarıyı yakalayan gururumuz kızlarımız, İsrail’den Gölcük’e gelir gelmez, ilk olarak Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret edip, bu büyük gururu paylaştı. Ziyarete, Barbaros Hayrettin Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç ile dünya ikincisi okul futsal takımı katıldı.

KALAÇ HEDEFİ BÜYÜTTÜ

İsrail’de yapılan yarışma hakkında bilgi veren okul müdürü Zeki Kalaç, hedeflerini, bir sonraki şampiyonada dünya şampiyonluğu olarak belirlediklerini söyleyerek, Başkan Ellibeş’e verdiği tüm destek ve katkılar için teşekkür etti. Başkan Ellibeş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gölcük’ün hem spor alanında, hem de kültürel alandaki yarışmalarda başarı grafiğini her yıl daha da artırdığını, Gölcük’teki okulların başarılarıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

DESTEK ARTARAK SÜRECEK

Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Dünya ikincisi olan kızların Gölcük’ün gurur kaynağı olduğunu, alınan başarı için hem öğrencileri hem de okul idarecilerini tebrik eden Başkan Ellibeş, belediye olarak tüm okullara bu tür yarışmalardaki desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.