19 Mayıs için 19’uncu kez!

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen, 19. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın bu yılki kayıtları başladı. Turnuvaya katılmak isteyen takımların, Gölcük Belediyesi Spor Birimi’ne başvurmaları gerekiyor.

İLK 2 ÇEYREK FİNAL OYNAYACAK

Turnuvada gruplar kurayla belirlenip, 4’erli 4 grupta, 16 takım, tek devreli lig usulüne göre oynayacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Çeyrek final ve yarı final maçları eliminasyon sistemine göre oynanacak. Turnuva 16 takımla sınırlı olup, turnuva maçları Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Turnuva kayıtları 12 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da sona erecek.