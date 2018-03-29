Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:03 TSİ )

Kılıcı keskin ‘YUSUF’ madalyaya ‘DOY’amıyor!

sporları Eskrim Türkiye Birinciliği müsabaka sonuçlandı.

Şampiyona, Nevşehir Avanos ilçesinde gerçekleşti. İlimiz adına yönetici Murat Doyaroğlu, antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde 5 bayan, 6 erkek toplam 11 sporcu ile katıldığımız Türkiye birinciliği müsabakalarında, 28 Haziran Ortaokulu’ndan Yusuf Arhan Doyaroğlu, Yıldız Erkek Flöre branşında Türkiye 3’üncüsü bronz madalya kazandı. Kentimizin en eski spor il temsilcisi unvanına sahip duayenimiz Nedim Aktürk, “Türkiye birinciliğinde ilimizi temsil eden tüm sporcu ve okullarını tebrik ederiz” dedi.

MÜSABAKALARA KATILAN SPORCULARIMIZ VE DERECELERİ:

3.Yusuf Arhan Doyaroğlu 28 Haziran O.O. Yıldız Erkek Flöre

9.Zuhal Zeren Aksoy K.Doğa Koleji Yıldız Bayan Flöre

13.Zeynep Köroğlu ODTÜ-KYÖD O.O. Yıldız Bayan Flöre

15.Çağan Batu Bahadır Özel Bilgili K.O.O. Yıldız Erkek Flöre

21.Eda Dilaver Seymen Koleji O.O. Yıldız Bayan Epe

22.Tunahan Kum Atafen Koleji Yıldız Erkek Flöre

25.Toygun Galyan Doğa Koleji Yıldız Erkek Flöre

29.Beyza Özden Kocaeli Doğa Kol. Yıldız Bayan Epe

36.Doğu Ezdi Bağlarbaşı O.O. Yıldız Erkek Epe

37.Selmin Nazra Uzun Yeşil Kent O.O. Yıldız Bayan Epe

51.Mustafa Ç.Aslan Bilgi Küpü O.O. Yıldız Erkek Epe

Bugün 11:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4 mask
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4
Süper Çarşamba’da şahane goller! mask
Süper Çarşamba’da şahane goller!
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0 mask
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi! mask
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi!
Can Emre kaleye! mask
Can Emre kaleye!
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti… mask
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL