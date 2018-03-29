Kılıcı keskin ‘YUSUF’ madalyaya ‘DOY’amıyor!

Şampiyona, Nevşehir Avanos ilçesinde gerçekleşti. İlimiz adına yönetici Murat Doyaroğlu, antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde 5 bayan, 6 erkek toplam 11 sporcu ile katıldığımız Türkiye birinciliği müsabakalarında, 28 Haziran Ortaokulu’ndan Yusuf Arhan Doyaroğlu, Yıldız Erkek Flöre branşında Türkiye 3’üncüsü bronz madalya kazandı. Kentimizin en eski spor il temsilcisi unvanına sahip duayenimiz Nedim Aktürk, “Türkiye birinciliğinde ilimizi temsil eden tüm sporcu ve okullarını tebrik ederiz” dedi.
MÜSABAKALARA KATILAN SPORCULARIMIZ VE DERECELERİ:
3.Yusuf Arhan Doyaroğlu 28 Haziran O.O. Yıldız Erkek Flöre
9.Zuhal Zeren Aksoy K.Doğa Koleji Yıldız Bayan Flöre
13.Zeynep Köroğlu ODTÜ-KYÖD O.O. Yıldız Bayan Flöre
15.Çağan Batu Bahadır Özel Bilgili K.O.O. Yıldız Erkek Flöre
21.Eda Dilaver Seymen Koleji O.O. Yıldız Bayan Epe
22.Tunahan Kum Atafen Koleji Yıldız Erkek Flöre
25.Toygun Galyan Doğa Koleji Yıldız Erkek Flöre
29.Beyza Özden Kocaeli Doğa Kol. Yıldız Bayan Epe
36.Doğu Ezdi Bağlarbaşı O.O. Yıldız Erkek Epe
37.Selmin Nazra Uzun Yeşil Kent O.O. Yıldız Bayan Epe
51.Mustafa Ç.Aslan Bilgi Küpü O.O. Yıldız Erkek Epe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz