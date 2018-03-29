Kılıcı keskin ‘YUSUF’ madalyaya ‘DOY’amıyor!

Şampiyona, Nevşehir Avanos ilçesinde gerçekleşti. İlimiz adına yönetici Murat Doyaroğlu, antrenör Turgay Tümkuş nezaretinde 5 bayan, 6 erkek toplam 11 sporcu ile katıldığımız Türkiye birinciliği müsabakalarında, 28 Haziran Ortaokulu’ndan Yusuf Arhan Doyaroğlu, Yıldız Erkek Flöre branşında Türkiye 3’üncüsü bronz madalya kazandı. Kentimizin en eski spor il temsilcisi unvanına sahip duayenimiz Nedim Aktürk, “Türkiye birinciliğinde ilimizi temsil eden tüm sporcu ve okullarını tebrik ederiz” dedi.

MÜSABAKALARA KATILAN SPORCULARIMIZ VE DERECELERİ:

3.Yusuf Arhan Doyaroğlu 28 Haziran O.O. Yıldız Erkek Flöre

9.Zuhal Zeren Aksoy K.Doğa Koleji Yıldız Bayan Flöre

13.Zeynep Köroğlu ODTÜ-KYÖD O.O. Yıldız Bayan Flöre

15.Çağan Batu Bahadır Özel Bilgili K.O.O. Yıldız Erkek Flöre

21.Eda Dilaver Seymen Koleji O.O. Yıldız Bayan Epe

22.Tunahan Kum Atafen Koleji Yıldız Erkek Flöre

25.Toygun Galyan Doğa Koleji Yıldız Erkek Flöre

29.Beyza Özden Kocaeli Doğa Kol. Yıldız Bayan Epe

36.Doğu Ezdi Bağlarbaşı O.O. Yıldız Erkek Epe

37.Selmin Nazra Uzun Yeşil Kent O.O. Yıldız Bayan Epe

51.Mustafa Ç.Aslan Bilgi Küpü O.O. Yıldız Erkek Epe