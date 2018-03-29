Aleyna yine kayıp!

Alınan bilgilere göre, Çayırova’da ikamet eden 15 yaşındaki zihinsel engelli Aleyna E. kayboldu. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin durumu polise bildirmesiyle bulunan Aleyna A., 25 Mart günü yeniden kayboldu. Evden çıktığında üzerinde sarı renkli penyesi bulunan, 1.65 boylarında, 35 kilo, beyaz ten,

kumral saçlı ve kahverengi gözlü olan Aleyna E.’nin bulunması için ailesi polise müracaatta bulundu. Aile, kızlarını görenlerin durumu polise bildirmesini istiyor.