Alınan bilgilere göre, Çayırova’da ikamet eden 15 yaşındaki zihinsel engelli Aleyna E. kayboldu. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin durumu polise bildirmesiyle bulunan Aleyna A., 25 Mart günü yeniden kayboldu. Evden çıktığında üzerinde sarı renkli penyesi bulunan, 1.65 boylarında, 35 kilo, beyaz ten,
kumral saçlı ve kahverengi gözlü olan Aleyna E.’nin bulunması için ailesi polise müracaatta bulundu. Aile, kızlarını görenlerin durumu polise bildirmesini istiyor.
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Aleyna yine kayıp!
Geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan ve bulunan Aleyna E. yeniden kayıplara karıştı.
Alınan bilgilere göre, Çayırova’da ikamet eden 15 yaşındaki zihinsel engelli Aleyna E. kayboldu. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin durumu polise bildirmesiyle bulunan Aleyna A., 25 Mart günü yeniden kayboldu. Evden çıktığında üzerinde sarı renkli penyesi bulunan, 1.65 boylarında, 35 kilo, beyaz ten,
Bugün 11:04 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz