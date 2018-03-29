Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:04 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:51 TSİ )

Aleyna yine kayıp!

Geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan ve bulunan Aleyna E. yeniden kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Çayırova’da ikamet eden 15 yaşındaki zihinsel engelli Aleyna E. kayboldu. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin durumu polise bildirmesiyle bulunan Aleyna A., 25 Mart günü yeniden kayboldu. Evden çıktığında üzerinde sarı renkli penyesi bulunan, 1.65 boylarında, 35 kilo, beyaz ten,
kumral saçlı ve kahverengi gözlü olan Aleyna E.’nin bulunması için ailesi polise müracaatta bulundu. Aile, kızlarını görenlerin durumu polise bildirmesini istiyor.

Bugün 11:04 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı! mask
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! mask
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL