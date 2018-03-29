Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:12 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:17 TSİ )

Milyonların oynadığı "2048" oyununda bilinmeyen FETÖ gerçeği!

Örgütün 'asker sorumlusu' E.Ş, terör örgütü üyelerinin 2017 yaz aylarından itibaren haberleşmek için, '2048' programını etkin olarak kullanmaya başladığını anlattı.

Terör örgütü FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgütün 'asker sorumlusu' E.Ş, terör örgütü üyelerinin 2017 yaz aylarından itibaren haberleşmek için, '2048' programını etkin olarak kullanmaya başladığını anlattı.

24 SAAT İÇİNDE KONUŞMALAR OTOMATİK SİLİNİYOR

Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik silen programın detayları hakkında bilgi veren E.Ş, örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçış için de bu programdan haberleştiklerini itiraf etti. E.Ş. ifadesinde, "2017 yaz aylarında Yasin kod adlı Y.E. bulunduğu gaybubet evine gelerek artık 2048 isimli programa geçildiğini söyledi ve APK'sını (kurulum dosya belleği) bize verdi. 2048 programının kurulumu, üst sorumlunun referans onayı dahilinde gerçekleşmektedir ayrıca başka bir şahıs ile görüşme yapabilmek için kişi eklendiğinde üst sorumlunun onayı gerekmektedir" diye konuştu. Örgütün akıllı telefonlarda çok bilinen '2048 oyunu' üzerinden kendini gizleyerek yeni bir program kurduğu anlaşıldı.

Bugün 11:12 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı! mask
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! mask
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Park kavgasında bacağından vurdu! mask
Park kavgasında bacağından vurdu!
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı! mask
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL