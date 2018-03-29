Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:17 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:54 TSİ )

İnsan tacirlerine operasyon!

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yıkı şeridinden deniz yoluyla teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne illerinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, bu sabah başlatılan 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 82 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ülke tarihinin en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı açıklandı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

430 GÖÇMEN KAÇMAK ÜZEREYKEN...

Suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak geçmiş tarihlerde birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı. Toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleriyle birlikte yakalanırken, 17 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı zamanda operasyon kapsamında PKK terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki kişinin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

Bugün 11:17 TSİ İHA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı! mask
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! mask
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Park kavgasında bacağından vurdu! mask
Park kavgasında bacağından vurdu!
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı! mask
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL