Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silahlı Terör Örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Kocaeli’deki eylem ve faaliyetlerde bulunarak, örgüte eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK Terör örgütü üyesi olan K.O., Ş.T., İ.R.K., F.B. ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen, Ö.K., F.A.,Z.E., Y.M., G.C., Ö.K., Ş.Y., isimli toplam 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.R.K.’nın görevinden daha önce ihraç edilen öğretmen olduğu, K.O.’nun ise HDP Dilovası eski ilçe başkanı olduğu öğrenildi.
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PKK / KCK operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Kocaeli’de yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 11:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz