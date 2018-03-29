Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:28 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:29 TSİ )

PKK / KCK operasyonunda 11 kişi adliyeye sevk edildi

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Kocaeli’de yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silahlı Terör Örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Kocaeli’deki eylem ve faaliyetlerde bulunarak, örgüte eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK Terör örgütü üyesi olan K.O., Ş.T., İ.R.K., F.B. ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen, Ö.K., F.A.,Z.E., Y.M., G.C., Ö.K., Ş.Y., isimli toplam 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.R.K.’nın görevinden daha önce ihraç edilen öğretmen olduğu, K.O.’nun ise HDP Dilovası eski ilçe başkanı olduğu öğrenildi.

Bugün 11:28 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı! mask
FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı! mask
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Park kavgasında bacağından vurdu! mask
Park kavgasında bacağından vurdu!
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı! mask
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL