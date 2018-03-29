Yunusu tüfekle vurmuşlar!

Hamiyet Sahin - ''ASLINDA KATIL SIZSINIZ !

11 YAŞINDA ÇOCUK… YİNE ORTALIKTA BIRAKILMIŞ BİR POMPALI TÜFEK…!

Bu silahlarla ölen çocuklar mı suçlu?

Adam peynir ekmek gibi internetten satılan ve bir telefonla ulaştığı tüfeği titizlikle saklayacak değil ya… Ne de olsa #erkekadam !

Rast gele ortalıkta duracak ki, eline alıp arada caka satsın…Sonuç…

Her gün ortalıkta duran bu silahları eline alıp oynayan çocuklar ve ölümüne neden oldukları büyük küçük aile bireyleri…

#UmutVakfı #YaşamaHakTanıyın #BireyselSilahsizlanma #SilahinSakasiYok

http://blog.umut.org.tr/aslinda-katil-sizsiniz.html '' Bu silahlar insandan çok çok sokak hayvanlarına yöneliyor.Denizdeki canı vuran köpeği kediyi neden vurmasın.şahitizde.