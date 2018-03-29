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Yunusu tüfekle vurmuşlar!

Körfez'de, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu.

Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü. 'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil. Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden gelip alacaklar" dedi.

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Yorumlar

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Hamiyet Sahin - Ekrem Birol beye teşekkür ederiz.o bölgede kamera kayıtları yok mu?polis iz sürmeli.Arama yapmalı.meskün mahalda silah kullanılmış.benim oturduğum blok yanında anne köpeği kurşunladılar.Polis geldi dosya açtı.4 blokta arama yapacaktı ilgili makamdan polise arama izni verilmediğinden arama yapılamadı.polis meskün mahalda silah kullanıldıuğı için arama yapacaktı.saçmalar hayvanın dalağına yakın olduğundan tamamen iyileşemedi.2 yıl sonra köpek kanamalar sonucu öldü.anne vurulduğundan yavrularıda açlıktan teker teker öldü.yıl 2012.hayvanların kurşunlanması bir kaç yıl daha sürdü.Polise izinsiz arama izni veren yasayı geçirenlere selam olsun.

Yanıtla . 0Beğen 29 Mart 12:52
01

Hamiyet Sahin - ''ASLINDA KATIL SIZSINIZ !

11 YAŞINDA ÇOCUK… YİNE ORTALIKTA BIRAKILMIŞ BİR POMPALI TÜFEK…!

Bu silahlarla ölen çocuklar mı suçlu?

Adam peynir ekmek gibi internetten satılan ve bir telefonla ulaştığı tüfeği titizlikle saklayacak değil ya… Ne de olsa #erkekadam !

Rast gele ortalıkta duracak ki, eline alıp arada caka satsın…Sonuç…

Her gün ortalıkta duran bu silahları eline alıp oynayan çocuklar ve ölümüne neden oldukları büyük küçük aile bireyleri…

#UmutVakfı #YaşamaHakTanıyın #BireyselSilahsizlanma #SilahinSakasiYok

http://blog.umut.org.tr/aslinda-katil-sizsiniz.html '' Bu silahlar insandan çok çok sokak hayvanlarına yöneliyor.Denizdeki canı vuran köpeği kediyi neden vurmasın.şahitizde.

Yanıtla . 0Beğen 29 Mart 12:40

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