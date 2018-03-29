Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi!

Bir çok ünlü teknik adamın yetiştiği, Orhan Şerit, Ali Gürdal, Mustafa Kürkan, Faruk Taşer gibi isimlerin zamanında forma giydiği Yeşilovaspor’un ligden çekilmesi yadırgandı. Konuyla ilgili açıklama şöyle… “01.04.2018 Pazar günü Kavaklı Stadı’nda, saat 15.00’te oynanması gereken Harbişspor-Yeşilova Spor U-15 Play-Off Futbol Ligi müsabakası, Yeşilovaspor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle İl Temsilciliği tarafından iptal edildi…