Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı şampiyonanın kesin kayıtları ve il kafile listelerinin alımı yapıldı. Kocaeli İlimizin karate branşında usta ismi Karate uluslararası hakem ve antrenörü, aynı zamanda milli sporcularından olan Vasfi Aşçı, yeni bu şampiyonada görev yapacak.
Bugün 11:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Vasfi Aşçı Gaziantep’te
Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, 29 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleniyor.
Bugün 11:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz