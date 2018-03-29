Vasfi Aşçı Gaziantep’te

Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı şampiyonanın kesin kayıtları ve il kafile listelerinin alımı yapıldı. Kocaeli İlimizin karate branşında usta ismi Karate uluslararası hakem ve antrenörü, aynı zamanda milli sporcularından olan Vasfi Aşçı, yeni bu şampiyonada görev yapacak.