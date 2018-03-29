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Bugün 11:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:44 TSİ )

Potalar erkeklere ait…

Yarın potalarda erkek egemenliği var.

İzmit, Başiskele ve Çayırova’ya yayılan 5 maçta da kıyasıya bir rekabet hakim olacak.

Yarının maçları şöyle…

10:00 U 18U 18 Bölge FinaliAtatürk

19:00U 12-BDSİ –K.BasketBaşiskele

20:30U 13-CK.Yıldız – K.Mür.Başiskele

19:00U 13Ge.G. – Y.Hisar.Çayırova

20:30U 14-P.G.Yıldız. - İzmitÇayırova

Bugün 11:41 TSİ - Spor

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