Potalar erkeklere ait…

İzmit, Başiskele ve Çayırova’ya yayılan 5 maçta da kıyasıya bir rekabet hakim olacak.
Yarının maçları şöyle…
10:00 U 18U 18 Bölge FinaliAtatürk
19:00U 12-BDSİ –K.BasketBaşiskele
20:30U 13-CK.Yıldız – K.Mür.Başiskele
19:00U 13Ge.G. – Y.Hisar.Çayırova
20:30U 14-P.G.Yıldız. - İzmitÇayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz