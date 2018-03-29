Midi voleybol fırtına gibi!

Yarın da tam 5 maç oynanacak. Maçlar İzmit, derince ve Gölcük’te oynanacak.
Günün programı şöyle…
18:30 C DSİ A - Körfez GB. H.Gemici
20:00 D Gelişim - 23 Nisan H.Gemici
18:30 A Y.Kent B - Y.İzmit A Derince
20:00 C Y.Kaptan A - Göl.Bld. Derince
19:00 B İhsaniye - Y.Kent A 17 Ağustos
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz