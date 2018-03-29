Okul sporlarında yoğunluk sürüyor…

Günün okul sporları programı şöyle…
10:30 Voley. 2. Lig Y.Sonat
10:00 Voley. 2. Lig Kartepe
10:00 Voley. 2. Lig Dilovası
10:00 Futbol 2. Lig Derince S.
10:00 Futbol 2. Lig Kavaklı S.
09:00 Genç Tenis İ.Tenis K.
10:00 Hentbol Başiskele
Okullar arası spor liglerinde yarın da voleybol, hentbol, tenis ve futbol maçları var.
10:30 Voley. 2. Lig Y.Sonat
10:00 Voley. 2. Lig Kartepe
10:00 Voley. 2. Lig Dilovası
10:00 Futbol 2. Lig Derince S.
10:00 Futbol 2. Lig Kavaklı S.
09:00 Genç Tenis İ.Tenis K.
10:00 Hentbol Başiskele
Bugün 11:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz