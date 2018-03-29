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Bugün 11:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:47 TSİ )

Okul sporlarında yoğunluk sürüyor…

Okullar arası spor liglerinde yarın da voleybol, hentbol, tenis ve futbol maçları var.

Günün okul sporları programı şöyle…

10:30 Voley. 2. Lig Y.Sonat

10:00 Voley. 2. Lig Kartepe

10:00 Voley. 2. Lig Dilovası

10:00 Futbol 2. Lig Derince S.

10:00 Futbol 2. Lig Kavaklı S.

09:00 Genç Tenis İ.Tenis K.

10:00 Hentbol Başiskele

Bugün 11:45 TSİ - Spor

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