Küçük-Yıldız-Genç Kros 2. Ligi Kros İlçe Birinciliği, Çayırova Çağdaşkent Mesire Alanı’nda yapılacak. Müsabakalar 9’da başlayacak ve mesai saati bitimine kadar sürecek.
Bugün 11:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Kros 2.Ligi Çağdaşkent’te
Yarın krosta da heyecan yaşanacak.
Bugün 11:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz