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Salim Dervişoğlu’nda çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı genişletme uygulamaları kapsamında Yosun Sokak’ta çalışma yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha önce Ömer Türkçakal Bulvarı’nda Kumla Deresi Köprüsü’nü de kapsayan genişletme çalışması yapmıştı. Projenin devamı olarak Karadut Sokak’ta da çalışma gerçekleştirildi. Ulaşım Daire Başkanlığı şimdi de proje içerinde yer alan Yosun Sokak’ta yol genişletme çalışması yapıyor.

ALTERNATİF BAĞLANTI

Toptancılar Sitesi ve Hasan Gemici Spor Salonu arasında kalan Yosun Sokak proje kapsamında genişletiliyor. Çalışmada Hasan Gemici Spor Salonu’nun çevre duvar imalatı sürüyor. Yosun Sokak, Ömer Türkçakal Bulvarı ve Karadut Sokak üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlantı sağlayan alternatif bir güzergâh özelliğini taşıyor.

YOLLAR REVİZE EDİLİYOR

Proje çerçevesinde bağlantı yolları revize ediliyor. 42 Evler Mahallesi Yosun Sokak’ta asfalt kazıma ve yan duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Toptancılar Sitesi önü mevcut duvarın kırımına ve parke-bordür imalatına devam ediliyor. Proje ile Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinden gelen araçlar Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanmak için alternatif olarak Karadut ve Yosun Sokak güzergâhından rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaklar.

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