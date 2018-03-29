Salim Dervişoğlu’nda çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha önce Ömer Türkçakal Bulvarı’nda Kumla Deresi Köprüsü’nü de kapsayan genişletme çalışması yapmıştı. Projenin devamı olarak Karadut Sokak’ta da çalışma gerçekleştirildi. Ulaşım Daire Başkanlığı şimdi de proje içerinde yer alan Yosun Sokak’ta yol genişletme çalışması yapıyor.
ALTERNATİF BAĞLANTI
Toptancılar Sitesi ve Hasan Gemici Spor Salonu arasında kalan Yosun Sokak proje kapsamında genişletiliyor. Çalışmada Hasan Gemici Spor Salonu’nun çevre duvar imalatı sürüyor. Yosun Sokak, Ömer Türkçakal Bulvarı ve Karadut Sokak üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlantı sağlayan alternatif bir güzergâh özelliğini taşıyor.
YOLLAR REVİZE EDİLİYOR
Proje çerçevesinde bağlantı yolları revize ediliyor. 42 Evler Mahallesi Yosun Sokak’ta asfalt kazıma ve yan duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Toptancılar Sitesi önü mevcut duvarın kırımına ve parke-bordür imalatına devam ediliyor. Proje ile Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinden gelen araçlar Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanmak için alternatif olarak Karadut ve Yosun Sokak güzergâhından rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaklar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz