Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off Grubu 12.hafta maçları, hafta içerisinde oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Büyük Derbentspor, Kavaklı Stadı’nda oynadığı maçta, beklendiği gibi, havlu atan rakibi İhsaniyespor karşısında maçı rahatça 4-1 kazanıp, 31 puanla liderliğini sürdürdü. Büyük Derbentspor 35. dakikada Onur’un attığı golle ilk yarıyı deplasmanda 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı atak oynayan İhsaniye, 54. dakikada Ahmet’in attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

PATLAMA YAPTI

Derbent, atakları sıklaştırdı ve 66. dakikada Zahid’in attığı golle 2-1 öne geçti. Halil, 71.dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Lider Büyük Derbent, 80. dakikada geliştirdiği atakta, Gökhan Özkanlı’nın nefis golüyle son sözü söyleyip, maçı 4-1 kazandı. Büyük Derbentspor 13.hafta maçında pazar günü saat 17.15’te, güçlü rakibi Kartepe Suadiyespor karşısındaderbiye çıkacak. Böylece bir hafta içinde, Kartepe’de, üçüncü müthiş derbi oynanmış olacak. İhsaniyespor 13. hafta maçında, pazar günü 17.15’te Kavaklı Stadı’nda rakibi Kocaeli Nusretiyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek.

İHSANİYESPOR: 1 BÜYÜK DERBENT: 4

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: Volkan Kırbaş ***, Volkan Dikmen ***, Yavuz Selim Ayan ***

İHSANİYESPOR: Ersin **,Hasan **, Emirhan ** (Dk 61 Bilal **), Uğur **, Fatih **, Mustafa **, Bünyamin **, Yasin ** (Dk 67 Bilal **), Semih ** (Dk 70 Yunus **), Ahmet ***, Yunus **, Enes **

BÜYÜK DERBENTSPOR: Sarp Umut ***, İsmail ***, Mehmlet Ali ***, Furkan Uzun ***, Erman ***, Eren *** (Dk 75 Uğur **), Emre ***, Cankart ** (Dk 61 Halil **), Onur ***, Zahd ***, Gökhan Özkanlı *** (Dk 86 Beratcan **),

GOLLER: Onur Dk 35, Ahmet Dk 54, Zahid Dk 66, Halil Dk 71, Gökhan Özkanlı Dk 80