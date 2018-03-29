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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Kocaeli Güneş dörtledi: 4-1

Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda genç bir ekiple centilmence mücadele eden  Kocaeli Güneşspor, seyircisi önünde rakibi İlimtepe Futbol Kulübü karşısında maçı 4-1 kazanıp,  ligde üçüncü galibiyetini elde etti.

BÜYÜT

Kocaeli Güneşspor, pazar günü saat 17.15’te, deplasmanda, güçlü rakibi Gebze Sultan Orhanspor’a konuk olacak. İlimtepe Futbol Kulübü ise yine pazar günü Körfez Esentepe Stadı’nda, güçlü rakibi Kocaeli Nusretiyespor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek.

KOCAELİ GÜNEŞ: 4 İLİMTEPE FK: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Eray Karmil ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Oğuzhan ***, Erdam ***, Tayyip ***, Akın ***, Ahmet ***, Berat ***, Volkan *** (Dk 65 Onur ***), Numan ***, Atilla **, (Dk 65 Ozan **), Kadir **,Bedirhan ***, (Dk 60 Samet **), Hakan ***,

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Serdar **,Hasan ***, Fatih ** (Dk 70 Onur **), Sinan ***, Mete **, Enes Malik ** (Dk 60 Berat **), Usame **, Yasin **, Behlül ***, Muhammet **, Eren **

GOLLER: Mete Dk 12 (Kendi kalesine), Volkan Dk 17, Atilla Dk 36, Yasin Dk 47, Kadir Dk 78

Bugün 12:07 TSİ - Spor

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