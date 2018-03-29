Bugün 12:10 TSİ - Spor

Sultan 2 attı üç aldı: 2-0

Süper Futbol Ligi Play-Off’ta, güçlü rakiplere arasında mücadele eden Gebze Sultan Orhanspor, deplasmanda Kandıra Gençler Birliği Belediyespor karşısında, her iki yarıda Fatih ve Orhan’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanıp, 21 puanla, dördüncü sıradaki yerini korudu.