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Bugün 12:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:12 TSİ )

Sultan 2 attı üç aldı: 2-0

Süper Futbol Ligi Play-Off’ta, güçlü rakiplere arasında mücadele eden Gebze Sultan Orhanspor, deplasmanda Kandıra Gençler Birliği Belediyespor karşısında, her iki yarıda  Fatih ve Orhan’ın attığı gollerle maçı 2-0 kazanıp, 21 puanla, dördüncü sıradaki yerini korudu.

Gebze Sultan Orhanspor, pazar günü saat 17.15’teki maçta, Kocaeli Güneşspor’u ağırlayacak.

KANDIRA GB BLD: 0 GEBZE SULTAN ORHAN: 2

STAT: Suadiye Sinan Sipahi

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Mehmet Ali Vardar ***, Tuğba Başkaya ***

KANDIRA GB BLD: Muhammet *-**, Samet ** (Dk 46 Emrecan **), Emre ***, Anıl **, Alper ** (Dk 60 Bahadır **), Sefa **,İbrahim ***, Bedirhan ***, Ramazan **, Ender ***, Batuhan** (Dk 75 Abdülkadir **)

GEBZE SULTAN ORHANSPOR: Şahin ***, Murat ***, M. Fatih ***, Ramazan ***, Zeyyat ***, Furkan Şare ***, Emrullah ***, Halil İbrahim ***, Hamdi Barış * (Dk65 M. Furkan **)

Ahmet Seyfi ***, Furkan Şahin **),

GOLLER: M. Fatih Dk 40, Orhan Dk 78

KIRMIZI KART: Barış Hamdi Dk 65

Bugün 12:10 TSİ - Spor

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