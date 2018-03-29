Sultan 2 attı üç aldı: 2-0

Gebze Sultan Orhanspor, pazar günü saat 17.15’teki maçta, Kocaeli Güneşspor’u ağırlayacak.
KANDIRA GB BLD: 0 GEBZE SULTAN ORHAN: 2
STAT: Suadiye Sinan Sipahi
HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Mehmet Ali Vardar ***, Tuğba Başkaya ***
KANDIRA GB BLD: Muhammet *-**, Samet ** (Dk 46 Emrecan **), Emre ***, Anıl **, Alper ** (Dk 60 Bahadır **), Sefa **,İbrahim ***, Bedirhan ***, Ramazan **, Ender ***, Batuhan** (Dk 75 Abdülkadir **)
GEBZE SULTAN ORHANSPOR: Şahin ***, Murat ***, M. Fatih ***, Ramazan ***, Zeyyat ***, Furkan Şare ***, Emrullah ***, Halil İbrahim ***, Hamdi Barış * (Dk65 M. Furkan **)
Ahmet Seyfi ***, Furkan Şahin **),
GOLLER: M. Fatih Dk 40, Orhan Dk 78
KIRMIZI KART: Barış Hamdi Dk 65
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz