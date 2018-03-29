İzmit’te 28 Mart günü gece geç saatlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, her ikisi de 14 yaşında olan H.Ç. ve R.D. isimli 2 çocuk şüpheli İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bir gecede büfe, market, fırın, börekçi, simitçi ve kozmetik mağazasında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi ve aynı bölgeden motosiklet çalınması olaylarına karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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1 gecede 6 iş yeri soyup 1 motosiklet çaldılar
İzmit’te bir gecede 6 işyeri soyan ve 1 motosiklet çaldığı öne sürülen 14 yaşındaki 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz