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Çelik: Yeni bir Dilovası çıkartılmasına karşıyız

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında İzmit’e yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili hassas davrandıklarını belirterek, “Umuttepe’den yeni bir Dilovası çıkartılmak istenmesine müsaade edemeyiz” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik il binasında yaptığı haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada İl Başkan Yardımcısı Ali Atmaca da yerini aldı. Çelik, İzmit’e yapılması planlanan Çöp Fabrikasıyla ilgili olarak, “Bizler elbette ki kentsel atıklar için yapılacak tesise karşı değiliz. Ne var ki yapılacak yer ile ilgili hassasiyetimiz var. Umuttepe’den yeni bir Dilovası çıkartılmak istenmesine müsaade edemeyiz. Yapılmak istenen bu fabrika ile ilgili, ehil olan isimlere müracaat edilmiş midir? Mesela kentin tek bilim kurulu olan Kocaeli Üniversitesinden bir rapor istenmiş midir? Yetkililer Umuttepe’ye çöp fabrikası açma kararını nasıl almıştır” dedi.

Kocaeli Üniversitesinden bir rapor istenmiş midir?

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bildiğiniz gibi bu şehrin akciğerleri konumunda olan Umuttepe’ye çöp yakma fabrikası yapılmak isteniyor. Umuttepe’ye açılmak istenen bu fabrika hiç şüphesiz etrafa zehir saçacaktır. Fabrikaların en yoğun bulunduğu Dilovası ilçemizdeki durum ortadadır. Bu İlçede yaşayan kardeşlerimiz nefes bile alamadıklarını, kanser gibi ölümle sonuçlanan vakaların arttığını ifade etmektedirler. Bizler elbette ki kentsel atıklar için yapılacak tesise karşı değiliz. Ne var ki yapılacak yer ile ilgili hassasiyetimiz var. Umuttepe’den yeni bir Dilovası çıkartılmak istenmesine müsaade edemeyiz. Yapılmak istenen bu fabrika ile ilgili, ehil olan isimlere müracaat edilmiş midir? Mesela kentin tek bilim kurulu olan Kocaeli Üniversitesinden bir rapor istenmiş midir? Yetkililer Umuttepe’ye çöp fabrikası açma kararını nasıl almıştır” dedi.

Dikta ettirmeye çalışmak doğru değildir

Çöp fabrikası konusunda üniversitenin çevre mühendisliği bölümü ve halk sağlığı bölümüne büyük görev düştüğünü belirten Çelik, “Bu bölümlerin öğretim üyeleri, hocaları da var. Bu hocalara şimdi müracaat edilmeyecek de, ne zaman müracaat edilecek? Bu hocalar şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar? Üniversite şu anda neyle meşgul? Bu şehrin katkı sunabilecek insanlarının katkıları alınmadan yapılan çalışmayı ben böyle uygun gördüm diyerek dikta ettirmeye çalışmak doğru değildir. Erdemli bir yönetim; şehrin katkı sunabilecek değerlerini, uzmanlarını, ilgililerini siyasi düşüncesi ne olursa olsun bir araya getirerek sonuç almaya çalışmalıdır” dedi.

Herkes sussa da biz susmayacağız

Çelik, “Ben, ‘Acaba başıma bir iş gelir mi?’ diye kapalı kapılar ardında sessiz sessiz konuşan, fısıldaşan endişe içerisindeki hocalarıma buradan seslenmek istiyorum, Korkmayın! Vicdanınızın sesine kulak verin ve konuşun. Yapılması planlanan fabrikanın hem çevreye hem de insan sağlığına vereceği zararı dillendirin.. Bilginizi ekmeğini yediğiniz kentten esirgemeyin, bize ulaşın. Allah’ın izniyle biz dillendiririz. Milli Görüş 40 yıllık duruşuyla zulme ve zalime boyun eğmemiş, her daim hakikati haykırmaya devam etmiştir. Bu duruştan da hiçbir zaman taviz vermeyecektir” dedi.

Bakanlar kör olsa biz göreceğiz

Büyükşehir’in tramvaydaki hatalarını burada da tekrar etmesinin şehrin gelecek yıllarına ihanet olduğunu belirten Çelik, “Biz bu ihanete asla izin vermeyeceğiz. Koltuk derdindeki liyakatsiz belediye bürokratlarının hesapsızlıklarına, rantiyenin bencilliğine, kariyer derdindeki akademisyenlerin suskunluklarına bu şehrin hayatını kurban ettirmeyeceğiz. Dilovası’nda “Anne sütünde ağır metal var. Yeni doğan bebeklerde kanser vakaları görülüyor.” diyen akademisyenleri KHK’lar ile ihraç ettiniz. Reisçilik oynamak için kimseye danışmadan yanlış projeleri millete dayattınız. İsrafınızı yeni israflarla örtmeye çalıştınız. Artık deniz bitti. Mızrak çuvala sığmıyor. Herkes sussa biz susmayacağız. Tüm bakanlar kör olsa biz gören olacağız” dedi.

Karaosmanoğlu son 9 ayında bir iş yapsın!

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile ilgili eleştirilerde bulunan Çelik, “Umuttepe’ye teleferik ile ulaşım için proje çalışması yapsın. Çöp fabrikası kurmak istediği yeri, 500 bin insanımızın nefes alacağı o güzelim ormanı mesire alanı projesine dönüştürmesini tavsiye ediyoruz. Zemin olacak alanda çocuklarımızla bol oksijenli piknik yapalım. Sağlıklı yaşayacağımız alanları imar etmiş oluruz” dedi.

Kongreler Kocaeli’ye saadet getirecek

Kongre sürecine de değinen Çelik, “Saadet Partisinin Kocaeli İl Teşkilatı olarak yeni bir sürece dahil olduk. İlçe kongrelerimizle gücümüze güç katıyor ve seçimlere son sürat hazırlanıyoruz. 1 Nisan Pazar günü de Karamürsel ilçemizin kongresini icra edeceğiz. Bu kongreler Kocaeli’ye Saadet getirecek ve halkımızın özlenen Saadet’li günlere kavuşmasına vesile olacaktır. Biz bu kentin sorunlarını ve o sorunlara uygulanacak çözümleri biliyoruz. Bilmekle de kalmıyor dillendiriyoruz. Kocaeli’de yaşayan insanlar “Saadet Partisi bu şehrin ana muhalefet partisidir” diyor. Bu şehrin insanının duymak istediği sözü biz söylüyoruz. Şunu kesin olarak ifade ediyorum ki partimize katılan insanlar adeta bir çığ gibi büyümekte, teşkilatlarımızı saran heyecan, geleceğe dair umut olmaktadır. Artan zulümlerin karşısında partimiz sığınılacak liman vazifesi görmektedir. İnşallah yakın zamanda hak ettiğimiz neticeyi elde edecek ve anahtarları teslim alacağız. O zaman haykıracak ve diyeceğiz ki “Artık kandırmaya ve kandırılmaya son! Emanetin gerçek sahipleri olarak verdiğimiz sözü tutuyoruz. Buyurun başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 13:06 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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