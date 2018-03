Tatlıgül, Özel güvenlik görevlilerine seslendi

Tatlıgül basın açıklamasında, “Bizler yıllarca ezilen kafalarına göre her yerde çalıştırılan otoparkçılıktan bahçıvanlığa kadar iş yaptırılan adı Özel Güvenlik Görevlisi olduğu halde Güvenlikçi diye hitap edilen kişileriz. Bizler Yaşam standartlarının altında olan aldığımız ücreti dahi fazla Sadece oturuyorlar diye düşünenlere dahi Güven sağlayan kişileriz. Bizler her türlü haksızlığa şiddete hakarete uğrayan dahası Hak Ettiği değeri görmeyen emekçileriz. Bizler Yıllarca görünmezlikten gelindiği halde sürekli hayatın içinde yer alan her oluşumun başladığı yerde “Önce Güvenlik” anlayışının temeliyiz” dedi.

“BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Bu kadar değerli ve önem arz eden biz Özel Güvenlik Görevlilerinin geleceğini hakkını koruması yaptığımız görev kadar önemlidir” diyen Tatlıgül, “Geleceği ve iş güvencesi olmayan bizlerin ayağa kalkması yaptığı görevin bilincine varması artık kaçınılmazdır. Bizler kanunların ve anayasanın vermiş olduğu tüm haklarımızı özgürce kullanmak ve geleceğimizi güven altına almak için bir olmak, birlik olmak zorundayız. Günümüzde çığ gibi büyüyen hayatınızın olmazları arsına giren özel güvenlik görevlileri sayısı artarken güvenliği temsil edeceğini söyleyenlerinde sayısı artmaktadır” şeklinde konuştu.

ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL

Tatlıgül basın açıklamasında, “Yakın bir zamana kadar 2004 yılından itibaren hayatımızda olan Özel Güvenliğin kim olduğunu bilmeyenler gittikleri hastanelerden postanelere kadar kurumlarda yaşadıkları ilk sorunda Özel Güvenliğe bağıran hakaret eden aracı için kavga yaratanlar, “Benim vergimle maaş alıyorsun” diyenler bugün sözde özel güvenliğin savunucusuyum diye meydanlarda dolaşmaya başlamışlardır. Şaşırmamak elde değil. Ne oldu da bizler bu kadar önemli olduk. Yoksa güvensiz mi kaldınız diyemiyoruz. Çünkü Yıllarca ticaret hane olarak görülen bu sektörde eğitimin, iletişimin, güvenin yerini rant kavgaları aldı” dedi.

YANLIŞA YANLIŞ KATMAMALIYIZ

Özel güvenlik görevlilerine seslenen Tatlıgül, “ Özel güvenlik görevlisi arkadaşlar bir yanlışa bir yanlış katmamalıyız. Sizleri temsil edeceğine güvenmediğiniz kişilere ve yapılara asla fırsat vermeyiniz. Türk-iş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikasında birleşiniz. Unutmayınız, sendika hakkı anayasal bir hak ve özgürlüktür, asla kısıtlanamaz, yasaklanamaz. E -Devlet üzerinden isteğiniz sendikayı seçmek ve üye olmak, yaşadığınız evin kapısı anahtarınızla açmak kadar en büyük özgürlüğüdür ve özgürlüğünüze hükmettirmeyin. Sadece aidat için yanınıza gelen, üye olun diye hatır soranları değil, Ankara’da ülkemizin dört bir köşesinde “Özel Güvenlik asıl iştir” Görmezden gelmeyin diye bağıran birilerini seçmiyoruz” diye konuştu.

KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR

“Herkese yol yön gösteren bizler, söz konusu emek, ekmek, gelecek olduğunda yol gösteriliyor yönlendiriliyoruz” diyen Muhammet Ali Tatlıgül sözlerini, “Bizi Temsil edenleri biz değil temsil etmek isteyenlerin bizi seçtiği bir sendikayla kazanacak bir şey yokken kaybedecek çok şey vardır. Kalite asla tesadüf değildir. İş kolumuz olan 19. İş kolunda lider olan Güvenlik-İş Sendikasıyla sende kazan, sende geleceğine yön ver, değişime ses ver. Çığ gibi büyüyen sendikamız bugün her ilde, her ilçede özel güvenliğin olduğu her yerdedir. Türkiye’nin işçi sigortası Türk-İş özel güvenliğin geleceği Güvenlik-İş’tir” ifadeleriyle sonlandırdı.