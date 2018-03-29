Açıklama şöyle… 03.04.2018 Salı günü Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu Spor – Mollafenari Spor 2.Küme Futbol müsabakası, aynı gün ve saatte Metin Oktay Stadı’nda oynanacak.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti…
Futbol İl Temsilciliği bir maçın stadında değişiklik yaptı.
Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz