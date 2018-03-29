2.K.U-19’da 5 maç oynanacak

B, D, F ve G Gruplarında oynanacak maçların programı şöyle…
B.ÇEŞME-ACISU 19.15 M.A. KAĞ.
KAVAKLI-K.DER. 19.15 KAVAKLI
AKÇAT-Ç.ÇUKUR 19.00 K.MÜRSEL
K.PINAR-MARTI 19.15 B.BAĞI
BALKAN-TAVŞ. 19.15 M.OKTAY
Kocaeli 2.Amatör Küme U-19 Futbol Ligi’nde haftanın açılışında tam 5 maç birden oynanacak.
B.ÇEŞME-ACISU 19.15 M.A. KAĞ.
KAVAKLI-K.DER. 19.15 KAVAKLI
AKÇAT-Ç.ÇUKUR 19.00 K.MÜRSEL
K.PINAR-MARTI 19.15 B.BAĞI
BALKAN-TAVŞ. 19.15 M.OKTAY
Bugün 13:41 TSİ - Spor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz