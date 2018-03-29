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U-13 Ligi’nde 2 maç var…

Kocaeli U-13 Futbol Ligi’nde yarın iki maç oynanacak.

BÜYÜT

G Grubu’nda Çamlıtepespor ile İlimtepe Gençler Birliği karşılaşacak. Müsabaka Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. C Grubu maçında ise 41 Futbol Kulübü ile Denince Gençler Birliği Cephanelik Stadı’nda mücadele edecek. Her iki maç ta 19.00’da başlayacak.

Bugün 13:41 TSİ - Spor

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