G Grubu’nda Çamlıtepespor ile İlimtepe Gençler Birliği karşılaşacak. Müsabaka Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. C Grubu maçında ise 41 Futbol Kulübü ile Denince Gençler Birliği Cephanelik Stadı’nda mücadele edecek. Her iki maç ta 19.00’da başlayacak.
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:43 TSİ )
U-13 Ligi’nde 2 maç var…
Kocaeli U-13 Futbol Ligi’nde yarın iki maç oynanacak.
Bugün 13:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz