Süper Çarşamba’da şahane goller!

Nusretiye’nin gollerini Cihan Halil, Sinan Çalık ve SametPişkin attı. Suadiye’nin tek sayısı Aykut Öngel ile geldi. Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe FK’yı 4-1’lik skorla geçti ve prestij maçını kazandı. Sultan Orhan deplasmanda Kandıra engelini 2-0 ile aşarken, İhsaniye sahasında Derbent’e 4-1 mağlup oldu. 13. hafta maçları Pazar günü oynanacak.

12. HAFTA SKORLARI

Nusretiyespor –Suadiyespor: 3-1

Kocaeli Güneş - İlimtepe FK –4-1

Kandıra GB - Sultan Orhan–0-2

İhsaniyespor –Derbentspor: 1-4

13. HAFTA PROGRAMI

İhsaniye – Kandıra GB

Sultan Orhan – Kocaeli Güneş

İlimtepe FK – Nusretiye

Derbent - Suadiyespor