Süper Çarşamba’da şahane goller!

Nusretiye’nin gollerini Cihan Halil, Sinan Çalık ve SametPişkin attı. Suadiye’nin tek sayısı Aykut Öngel ile geldi. Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe FK’yı 4-1’lik skorla geçti ve prestij maçını kazandı. Sultan Orhan deplasmanda Kandıra engelini 2-0 ile aşarken, İhsaniye sahasında Derbent’e 4-1 mağlup oldu. 13. hafta maçları Pazar günü oynanacak.
12. HAFTA SKORLARI
Nusretiyespor –Suadiyespor: 3-1
Kocaeli Güneş - İlimtepe FK –4-1
Kandıra GB - Sultan Orhan–0-2
İhsaniyespor –Derbentspor: 1-4
13. HAFTA PROGRAMI
İhsaniye – Kandıra GB
Sultan Orhan – Kocaeli Güneş
İlimtepe FK – Nusretiye
Derbent - Suadiyespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz