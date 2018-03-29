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Süper Çarşamba’da şahane goller!

Süper Amatör Play-Off Ligi 12. haftasında sonucu merakla beklenen Nusretiyespor ile Suadiye arasındaki maçı Nusretiyespor 3-1 kazandı ve ilk iki yolunda çok büyük bir engeli aştı.

Nusretiye’nin gollerini Cihan Halil, Sinan Çalık ve SametPişkin attı. Suadiye’nin tek sayısı Aykut Öngel ile geldi. Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe FK’yı 4-1’lik skorla geçti ve prestij maçını kazandı. Sultan Orhan deplasmanda Kandıra engelini 2-0 ile aşarken, İhsaniye sahasında Derbent’e 4-1 mağlup oldu. 13. hafta maçları Pazar günü oynanacak.

12. HAFTA SKORLARI

Nusretiyespor –Suadiyespor: 3-1

Kocaeli Güneş - İlimtepe FK –4-1

Kandıra GB - Sultan Orhan–0-2

İhsaniyespor –Derbentspor: 1-4

13. HAFTA PROGRAMI

İhsaniye – Kandıra GB

Sultan Orhan – Kocaeli Güneş

İlimtepe FK – Nusretiye

Derbent - Suadiyespor

Bugün 13:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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