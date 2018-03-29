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Bugün 13:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:50 TSİ )

Can Emre kaleye!

Kocaelispor’un tecrübeli file bekçisi Can Emre Yücel’in antrenmanlardaki isteği dikkat çekiyordu.

Bu sezon sadece 8 maça çıkan Can Emre son olarak deplasmanda 1-1 sona eren Kızılcabölükspor maçında forma giymiş ve uzatma anlarındaki hatası pahalıya mâl olmuştu. 26 Kasım 2017’den beri formaya hasret kalan Can, şanssız birElaziz maçı geçiren Yusuf’un yerine Cizre karşısında kaleye geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün 13:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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