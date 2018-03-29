Bu sezon sadece 8 maça çıkan Can Emre son olarak deplasmanda 1-1 sona eren Kızılcabölükspor maçında forma giymiş ve uzatma anlarındaki hatası pahalıya mâl olmuştu. 26 Kasım 2017’den beri formaya hasret kalan Can, şanssız birElaziz maçı geçiren Yusuf’un yerine Cizre karşısında kaleye geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün 13:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Can Emre kaleye!
Kocaelispor’un tecrübeli file bekçisi Can Emre Yücel’in antrenmanlardaki isteği dikkat çekiyordu.
Bugün 13:48 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz