Can Emre kaleye!

Bu sezon sadece 8 maça çıkan Can Emre son olarak deplasmanda 1-1 sona eren Kızılcabölükspor maçında forma giymiş ve uzatma anlarındaki hatası pahalıya mâl olmuştu. 26 Kasım 2017’den beri formaya hasret kalan Can, şanssız birElaziz maçı geçiren Yusuf’un yerine Cizre karşısında kaleye geçeceği tahmin ediliyor.