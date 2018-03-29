Rengin öğrencileri orman haftasında doğayla buluştu

Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesi’nde eğitim veren Rengin Anaokulu orman haftası kutlamaları için Derince Çenedere Mesire Alanını tercih etti. Öğretmenler Hilal Yemişli ile Nevin Sunay Şahin idaresindeki Mavi ve Sarı Sınıf öğrencileri, doğayı daha iyi anlamak, orman haftasının farkındalığını yaşamak için keyifli bir gezide bir araya geldi. Bitkilerin tanıtıldığı, ormanın öneminin anlatıldığı ve doğaya saygının aşılandığı bu geziden çocuklar son derece memnun ayrıldı.