Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesi’nde eğitim veren Rengin Anaokulu orman haftası kutlamaları için Derince Çenedere Mesire Alanını tercih etti. Öğretmenler Hilal Yemişli ile Nevin Sunay Şahin idaresindeki Mavi ve Sarı Sınıf öğrencileri, doğayı daha iyi anlamak, orman haftasının farkındalığını yaşamak için keyifli bir gezide bir araya geldi. Bitkilerin tanıtıldığı, ormanın öneminin anlatıldığı ve doğaya saygının aşılandığı bu geziden çocuklar son derece memnun ayrıldı.
Bugün 13:58 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Rengin öğrencileri orman haftasında doğayla buluştu
Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Rengin Anaokulu, orman haftasında doğayla iç içe bir gün geçirdi. Çocuklar Derince Çenedere mesire alanını gezdi.
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Bugün 13:58 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz