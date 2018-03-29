Bu yaz çok sıcak geçecek!

Öncelikli hedef ligi amorti etmek. Ancak bu yaz Kocaelispor için hayli yorucu ve sıcak geçecek.

KİMSE ADIM ATMIYOR

KEV Tesisleri’ni Kent Konut’a satan ve gelen para ile vergi borcunu ödeyen Kocaelispor’da yönetimin yeni refleksinin ne olacağı merak ediliyor. Gündemde futbolcu ailesi ve piyasa alacakları yer alıyor. Görüşmelere bir süredir devam eden yönetimin fazla bir yol kat edemediği öğrenildi. Özellikle PTT 1. Lig ve Süper Lig döneminde transfer edilen futbolcu ve teknik adamların çoğunun alacaklarının tamamını talep ettiği belirtildi.

GENÇLER İYİ DE…

Avukatlar, müvekkillerinin beyanları doğrultusunda hareket ediyor. Bir avukatın 17 dosyaya baktığı öğrenilirken, 50 fazla dosyanın nasıl çözüme kavuşacağı ve sürecin ne şekilde devam edeceği konusunda kimsenin net bir fikri yok. Kocaelispor’da yetenekli gençlerin olduğu bilinirken,genel kanı transferin açılması ile ilgili olumlu adımların atılmasının şart olduğu.

MEVCUT FUTBOLCULARIN DURUMU

Geçen sezon 3. Lig Play-Off finali oynayan kadrodaki futbolcuların hemen hemen tamamına transfer teklifleri gelmiş ancak futbolcular transfer yasaklısı Kocaelispor ile devam etme kararı almıştı. Sezon sonunda mevcut kadrodaki futbolcuların da akıbeti sorgulanıyor. Şu bir gerçek ki bu yaz Kocaelispor yönetimi için oldukça sıcak geçecek.