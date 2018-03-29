Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:43 TSİ )

Bu yaz çok sıcak geçecek!

Cizrespor ile Cumartesi günü İsmetpaşa Stadı’nda karşılaşacak olan Kocaelispor’da yönetimin kalan süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor.

Öncelikli hedef ligi amorti etmek. Ancak bu yaz Kocaelispor için hayli yorucu ve sıcak geçecek.

KİMSE ADIM ATMIYOR

KEV Tesisleri’ni Kent Konut’a satan ve gelen para ile vergi borcunu ödeyen Kocaelispor’da yönetimin yeni refleksinin ne olacağı merak ediliyor. Gündemde futbolcu ailesi ve piyasa alacakları yer alıyor. Görüşmelere bir süredir devam eden yönetimin fazla bir yol kat edemediği öğrenildi. Özellikle PTT 1. Lig ve Süper Lig döneminde transfer edilen futbolcu ve teknik adamların çoğunun alacaklarının tamamını talep ettiği belirtildi.

GENÇLER İYİ DE…

Avukatlar, müvekkillerinin beyanları doğrultusunda hareket ediyor. Bir avukatın 17 dosyaya baktığı öğrenilirken, 50 fazla dosyanın nasıl çözüme kavuşacağı ve sürecin ne şekilde devam edeceği konusunda kimsenin net bir fikri yok. Kocaelispor’da yetenekli gençlerin olduğu bilinirken,genel kanı transferin açılması ile ilgili olumlu adımların atılmasının şart olduğu.

MEVCUT FUTBOLCULARIN DURUMU

Geçen sezon 3. Lig Play-Off finali oynayan kadrodaki futbolcuların hemen hemen tamamına transfer teklifleri gelmiş ancak futbolcular transfer yasaklısı Kocaelispor ile devam etme kararı almıştı. Sezon sonunda mevcut kadrodaki futbolcuların da akıbeti sorgulanıyor. Şu bir gerçek ki bu yaz Kocaelispor yönetimi için oldukça sıcak geçecek.

Bugün 13:50 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4 mask
Büyük Derbentspor sonradan açıldı: 1-4
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0 mask
Sultan 2 attı üç aldı: 2-0
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi! mask
Yok artı… Yeşilova da liglerden çekildi!
Kocaeli Güneş dörtledi: 4-1 mask
Kocaeli Güneş dörtledi: 4-1
U-13 Ligi’nde 2 maç var… mask
U-13 Ligi’nde 2 maç var…
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti… mask
Darıca Kale-M.Fenari maçı stadı değişti…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çırılçıplak çatıya çıktı! mask
Çırılçıplak çatıya çıktı!
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu! mask
Seda Sayan, o belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu!
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle... mask
Araçlarda yeni zorunluluk! 31 Mart itibariyle...
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!

GALERİ

Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1” mask
Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL