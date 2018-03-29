Bu maçı alın, kafaları yormayın

Cumartesi günü Cizrespor ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlılar maçı kazanıp kalan haftalara rahat girmek istiyor. 17 Ağustos Stadı’nda antrenmanlarını yapan Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, as kadroyu bozmayacağı, ligin garanti edilmesi halinde genç futbolculara şans vereceği öngörülüyor.