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Bugün 14:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Bu maçı alın, kafaları yormayın

Son 3 maçta sadece 1 puan alarak ilk 5 hedefinden sapan Kocaelispor’da yeni hedef ligde kalmak.

Cumartesi günü Cizrespor ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlılar maçı kazanıp kalan haftalara rahat girmek istiyor. 17 Ağustos Stadı’nda antrenmanlarını yapan Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, as kadroyu bozmayacağı, ligin garanti edilmesi halinde genç futbolculara şans vereceği öngörülüyor.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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