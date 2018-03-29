Cumartesi günü Cizrespor ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlılar maçı kazanıp kalan haftalara rahat girmek istiyor. 17 Ağustos Stadı’nda antrenmanlarını yapan Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, as kadroyu bozmayacağı, ligin garanti edilmesi halinde genç futbolculara şans vereceği öngörülüyor.
Bugün 14:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Bu maçı alın, kafaları yormayın
Son 3 maçta sadece 1 puan alarak ilk 5 hedefinden sapan Kocaelispor’da yeni hedef ligde kalmak.
Bugün 14:02 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz