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Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Mehmet Yaşar’a tam destek…

Kocaeli Ticaret Odası’nda 3 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek oda seçimlerinde 17. Meslek Komitesinden aday olan MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar’a destekler gelmeye devam ediyor.

Kocaeli’nin en büyük odalarından biri olan Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim heyecanında sona yaklaşılıyor.

3 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan oda seçimlerinde 22 Meslek komitesinden çıkacak isimler Kocaeli Ticaret Odası’ndaki meclisi belirleyecek. Meclis üyeleri belirlendikten sonra oda başkanı ve yönetim kurulu belirlenecek.

MEHMET YAŞAR’A 54 KOOPERATİF’TEN TAM DESTEK

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesinden KOTO Meclis üyesi adayı olan Mehmet Yaşar yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür ederek yeni projeler üreteceklerini, otobüs ve minibüs esnafının sorunları üzerinde ciddiyetle eğileceklerini belirtti. Yaşar sözlerine şöyle devam etti:‘‘Kocaeli’deki otobüs ve minibüsçü esnafının sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Meclis üyeliğimiz gerçekleşirse bu sorunların çözümleri için gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştireceğiz. Sorunları dile getirmek yetmiyor artık. Çözümler üreten bir komite olacağız. Otobüs ve minibüsçü esnafı olarak en önemli sorunumuz para kazanamıyor olmamızdır. Rekabet gücümüz de çok azaldı. Bunun için ÖTV ve KDV indirimi konusunda gerekli çalışmalarımızı süratle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde rekabet gücümüzü artırarak vatandaşımıza çok daha kaliteli hizmetler sunacağız. Başka sorunlarımız da var. Bunların hepsini biliyoruz. Allah nasip eder de göreve gelirsek eğer bu sorunları çözen icraatçı bir komite olacağız inşallah.’’dedi.

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesinden KOTO Meclis üyesi adayı olan Mehmet Yaşar, Değirmendere Otobüsçüler Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının yanı sıra MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. Ayrıca Gölcükspor Mali Asbaşkanı olan Yaşar, Kocaeli’de çok sevilen ve sayılan bir kişi olarak biliniyor.

Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi

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