İzmit Gazozu, üretim tesisini İzmit’e taşıyor

1980 yılından beri İzmit İstiklal Caddesi’nde hizmet veren Evin Gıda’nın ve geçen yıl hayatımıza giren İzmit Gazozu’nun sahibi Tolga Bozüyük, kentimiz ekonomisi için önemli bir karar aldı. Üretim tesisi Antalya’da bulunan İzmit Gazozu’nun üretiminin İzmit’te yapılması için yeni bir tesis kurulacağı belirtildi.

EVİN GIDA SATILACAK

Bozüyük üretim tesisini kurmak için gerekli maliyetin karşılanması adına İstiklal Caddesi’nde yer alan Evin Gıda’nın mülkünü satma kararı aldıklarını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Tolga Bozüyük, “İzmit Gazozu’na yatırım yapmak için Evin Gıda’nın mülkünü satma kararı aldık. Evin Gıda aynı şekilde aynı yerinde hizmet vermeye devam edecek. Biz sadece mülkünü satacağız” dedi.

ÜRETİM İZMİT’TE OLACAK

İzmit Gazozu’nun üretim tesisinin Antalya’da bulunduğunu hatırlatan Bozüyük, “Aldığımız karar gereğince İzmit Gazozu’nun üretim tesisini İzmit’te kuracağız. Yatırımlarımızda İzmit Gazozu’na ağırlık vermek adına Evin Gıda’nın mülkünü satılığa çıkardık” ifadelerinde bulundu.