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Bugün 14:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Hyundai Tucson yenilendi

Hyundai, C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson’a estetik operasyonu gerçekleştirdi. Artık daha sportif ve daha etkileyici olan Tucson, teknolojik donanımlara sahip yeni iç mekanıyla da dikkat çekiyor.

Satışa sunulduğu tüm pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Dış ve iç mekanındaki dokunuşlarla Tucson artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor.

FARKLI BİR OTOMOBİL

Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değiştirildi. Yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da son derece ilgi çekiyor.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunuluyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 7 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği. Tucson, çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleyici, Stop&Go, sürücü dikkat uyarısı ve ikinci USB şarj girişi gibi genişletilmiş özellikleriyle daha da yüksek satış adetlerine ulaşmayı hedefliyor.

Bugün 14:20 TSİ - Ekonomi

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