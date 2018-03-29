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Bugün 14:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:25 TSİ )

İnşaat sektöründe maliyetler arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta inşaat maliyet endeksi (İME) aylık yüzde 4.91 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.22 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.93, işçilik endeksi yüzde 11.79 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 17.29 ve işçilik endeksi de yüzde 14.06 oranında yükseldi.

ENDEKS ORANLARI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.15 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.99, işçilik endeksi yüzde 12.34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.27, işçilik endeksi yüzde 13.93 arttı.

Bugün 14:24 TSİ - Ekonomi

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