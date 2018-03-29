İnşaat sektöründe maliyetler arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.93, işçilik endeksi yüzde 11.79 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 17.29 ve işçilik endeksi de yüzde 14.06 oranında yükseldi.
ENDEKS ORANLARI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.15 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.99, işçilik endeksi yüzde 12.34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.27, işçilik endeksi yüzde 13.93 arttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz