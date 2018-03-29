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Hızlı tren ihalesi iptal

TCDD Genel Müdürlüğü’nce, saatte 250 kilometre hıza sahip 96 yüksek hızlı tren (YHT) setinin alımını ve üretimini kapsayan ihale iptal edildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, 5 Nisan'da yapılması öngörülen ihale sektörden gelen talep üzerine iptal edildi. Şartnamede yapılacak değişikliğin ardından ihale ilanı yeniden yayımlanacak, tarih henüz belli değil.

ŞARTNAMEDE NELER VARDI?

Önceki şartnameye göre; ilk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilecek, ikinci aşamada 60 YHT setinde yüzde 53 yerlilik oranına ulaşılacak, üçüncü aşamada ise 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'de imal edilecekti.

Bugün 14:24 TSİ - Ekonomi

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