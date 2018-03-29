Yaşlı ve engelliler için büyük destek

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 8,3 iken, bu oranın 2018 sonunda yüzde 8,7'ye, 2023'te yüzde 10,2'ye ve 2050 yılında da yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

BÜYÜK DESTEK SAĞLANDI

Yaşlı nüfusundaki artış tahminlerini dikkate alarak yeni projeksiyonlar oluşturan ve yaşlıların “aktif yaşlanma” politikası ile daha iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmesini hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ana kadar yüz binlerce yaşlı ve engelli için milyarlarca liralık destek sağladı.