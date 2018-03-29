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Bugün 14:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:27 TSİ )

Yaşlı ve engelliler için büyük destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yüz binlerce yaşlı, engelli vatandaş ile yakınları için umut olan “evde bakım yardımları” ile muhtaç durumdaki yaşlılara verilen aylıklar kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 8,3 iken, bu oranın 2018 sonunda yüzde 8,7'ye, 2023'te yüzde 10,2'ye ve 2050 yılında da yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

BÜYÜK DESTEK SAĞLANDI

Yaşlı nüfusundaki artış tahminlerini dikkate alarak yeni projeksiyonlar oluşturan ve yaşlıların “aktif yaşlanma” politikası ile daha iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmesini hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ana kadar yüz binlerce yaşlı ve engelli için milyarlarca liralık destek sağladı.

Bugün 14:25 TSİ - Ekonomi

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