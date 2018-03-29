Türkiye yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira oldu.

YAŞANAN ARTIŞLAR

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 9.2, inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10.7 yükseldi.