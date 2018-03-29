Yeni tabelalardaki yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alındığını belirten Korkmaz, “Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirildi. Binanın birden fazla cephesi varsa, en fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamayacak” dedi.
Bugün 14:27 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:28 TSİ )
Tabelalara standart geldi!
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz, hazırlanan yeni tabela standardı hakkında açıklamada bulundu.
Bugün 14:27 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz