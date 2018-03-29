Tabelalara standart geldi!

Yeni tabelalardaki yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alındığını belirten Korkmaz, “Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirildi. Binanın birden fazla cephesi varsa, en fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamayacak” dedi.