Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ilıca Köyü yakınlarında yol kenarında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede yerde yatan cesedin Gebze-Taşeli arasında taşımacılık işi yapan 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu ve ilk belirlemelere göre silahla öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gülmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yol kenarında cesedi bulundu!
Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde, silahla öldürüldüğü düşünülen 55 yaşındaki Refik Gülmez’in cansız bedeni yol kenarında bulundu.
Bugün 14:37 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz