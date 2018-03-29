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Şirintepe 7. Boru şampiyon!

Kocaeli Okullar Arası Yıldız Erkekler 2. Futbol Ligi sona erdi.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki final maçında, Şirintepe 7.Boru şampiyon oldu. İkinciliği 75. Yıl Cumhuriyet, üçüncülüğü Şehit Öğretmen Erkan Aydın ve dördüncülüğü Kuruçeşme Fatma Seher ortaokulları kazandı.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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