Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki final maçında, Şirintepe 7.Boru şampiyon oldu. İkinciliği 75. Yıl Cumhuriyet, üçüncülüğü Şehit Öğretmen Erkan Aydın ve dördüncülüğü Kuruçeşme Fatma Seher ortaokulları kazandı.
Bugün 14:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Şirintepe 7. Boru şampiyon!
Kocaeli Okullar Arası Yıldız Erkekler 2. Futbol Ligi sona erdi.
Bugün 14:35 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz