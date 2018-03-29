Takımın Amerikalısı Jazz Covington, tüm kent halkını maça davet ederek “Bu Cumartesi tüm yollar Atatürk Spor Salonu’na çıkar. Gelin bizi destekleyin ve gerekeni bize bırakın” diyerek meydan okudu!.. Renkli yaşamıyla da kentte herkes tarafından sevilip sayılan, kente de çok alışan Jazz Covington, ilgisizlik nedeniyle üzülüyor.
Dün 14:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 09:34 TSİ )
Bu Cumartesi tüm yollar Atatürk’e çıkar!
Bu Cumartesi kentimizde dev bir maç var. Türkiye Kupası’nda da rakibini yenerek şampiyon olan İzmit Belediyeli kadın basketbolcular, ligde lider olan Kırçiçeği Bodrum’u ağırlıyor ve bir kez daha hesap kapamaya hazırlanıyor.
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Dün 14:45 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz