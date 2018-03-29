Bu pazar tüm yollar Atatürk’e çıkar!

Takımın Amerikalısı Jazz Covington, tüm kent halkını maça davet ederek “Bu pazar tüm yollar Atatürk Spor Salonu’na çıkar. Gelin bizi destekleyin ve gerekeni bize bırakın” diyerek meydan okudu!.. Renkli yaşamıyla da kentte herkes tarafından sevilip sayılan, kente de çok alışan Jazz Covington, ilgisizlik nedeniyle üzülüyor.