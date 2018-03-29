Altyapı kategorilerinde elde ettiği başarılı neticelerle adından söz ettiren İzmit Gençlerbirliği, bu sezon KartepeBelediyespor, Yeşilovaspor, Yenişehirspor, Çınarlıspor, Arslanbey, Yenidoğanspor ve Kadıköyspor ile birlikte U 17 Ligi D Grubu’nda mücadele verdi. İzmit GB, son karşılaşmasında Yenidoğanspor’u 7-0’la geçti ve topladığı 35 puanla grubu şampiyon olarak bitirdi.
Bugün 14:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:48 TSİ )
İzmit G.B. de şampiyon!
U 17 Ligi D Grubu’nda mücadele veren İzmit Gençler Birliği son müsabakasında Yenidoğanspor’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bugün 14:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz