İzmit G.B. de şampiyon!

Altyapı kategorilerinde elde ettiği başarılı neticelerle adından söz ettiren İzmit Gençlerbirliği, bu sezon KartepeBelediyespor, Yeşilovaspor, Yenişehirspor, Çınarlıspor, Arslanbey, Yenidoğanspor ve Kadıköyspor ile birlikte U 17 Ligi D Grubu’nda mücadele verdi. İzmit GB, son karşılaşmasında Yenidoğanspor’u 7-0’la geçti ve topladığı 35 puanla grubu şampiyon olarak bitirdi.