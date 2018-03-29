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Körfez Müftülüğü törenle açılacak

Körfez Belediyesi tarafından geleneksel mimariden esinlenilerek projelendirilen ve içerisi son teknoloji ile donatılan Körfez İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açılacak.

Körfez Belediyesi, hem kendi projelerini tek tek hayata geçirirken, ilçedeki kamu binalarının da daha modern bir hale dönüştürüyor. Vatandaşların dini hizmetlerini daha rahat ve hızlı şekilde alabilmelerine olanak sağlamak amacıyla projelendirilen Körfez İlçe Müftülüğü Hizmet Binası, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

MODERN HİZMET BİNASI

Tamamı Körfez Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yapımı tamamlanan 4 katlı yeni ilçe müftlüğü hizmet binası içerisinde; Kur’an Kursu, mescit, 300 kişilik konferans salonu ve hizmet birimlerinin yer alıyor. Özellikle umre ve hac döneminde yaşanacak yoğunluklar da göz önünde alınarak tasarlanan yeni bina, ‘akıllı bina’ özelliği de taşıyor.

AÇILIŞ CUMA GÜNÜ 14.30’DA

Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde hizmet verecek olan Körfez İlçe Müftülüğü’nün yeni binası, 30 Nisan Cuma günü saat 14:30’da düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katılacak.

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