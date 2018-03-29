Ayhan Yaman, Ankara ile görüşüp Kocaeli’ye gelecek

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Erhan Coşkun’un Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından uzun süredir Halil İbrahim Temiz bu göreve vekalet ediyordu. Önceki gün Resmi Gazete’de Vergi Dairesi başkanlığı için atama kararı yayımlandı. Buna göre Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman atandı. Aslen İzmitli olan 47 yaşındaki Ayhan Yaman, 2005-2013 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nda grup müdürlüğü yapmıştı. Bugün telefonla görüştüğümüz Ayhan Yaman, Ankara ile görüşeceğini, muhtemelen önümüzdeki hafta Kocaeli’de yeni görevine başlayacağını söyledi.