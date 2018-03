75 yıllık tarihi okulu yok ekmeyin!

İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) Başkanı Harun Cem Gökmen ve yönetimi, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde ilimizin en eski lisesi olan İzmit Lisesi’nin eski Cezaevine taşınmaması için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İZLİDER Başkanı Harun Cem Gökmen’in yanı sıra yönetimi, Biz İzmit’iz Grubu yöneticisi Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

MÜZE HALİNE GETİRİLSİN

75 Yıllık Tarihi Okulun başka bir yere taşınmasını istemediğini söyleyen İZLİDER Başkanı Harun Cem Gökmen, “İzmit Lisesi 75 yıllık tarihi bir okulumuzdur, şimdi ise İzmit Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün taşımalı olan Liselerin merkez dışına Yeni Mahalleye taşınmasını istemiyoruz ancak en kötü olarak bu okulumuzun bu şehri adını taşıyacak bir müze haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

OKULLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR

Konuşmasına devam eden Gökmen, “Biliyoruz ki hepimiz okuduğunuz okullara vefa duygusu içerisinde bağlıyız, bu güzel yerlerde görev alan siz değerli büyüklerimiz bizler İZLİDER olarak güzel günlerimizi gelecek kuşaklara da aktarabilmek için okulumuzun mevcut binasında varlığımızı sürdürebilmek, adının ise yıllardır olduğu gibi yine bu şehrin adının taşınmasının arzusundayız ve bu okulumuza vefa borcumuz vardır” diye konuştu.

ADIMIZ SİLİNMESİN

Gökmen, “75 Yıllık Tarihi Okulumuz olan İzmit Lisesinin bir eğitim kompleksine taşındığında daha önce örneklerini görüp yaşadığını pek çok okulun yıllar boyunca kullanılan isimlerinin o kompleksin ya da okulların imarını yapan şirketler tarafından kendi isimlerinin verilerek adlarının silinip yok olmasını istemiyoruz, bu okullarda birçok öğrencilerimiz başarılara imza atmışlardır, bu yüzde de sizlerden desteğinizi esirgememenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

75 YILLIK TARİHİ OKULUMUZ

Okulumuzun başka bir yere taşınmasının ne anlamı olduğunu merak içerisindeyiz diyen Gökmen, “Eğer bahçe içerisinde bulunan yeni binada başka bir eğitim kurumu devam edecekse İnönü Caddesi üzerindeki eski binanın yine okulumuzun adı üzerinde yazılı olacak şekilde bir kent tarihi müzesi olduğunu düşünün lütfen. Asırlar boyu bu şehirde yaşamış olan kültürlerin kıyafet, eşya, yiyecek, içecek kültürü yaşam şekillerinin sergilendiği bir müze olduğunu düşünün ya da İzmit lisesi sanat ve kültür evi adı altında bir sanat merkezi olduğunu düşünün, içerisinde biz mezunların müzik ve resim eğitimi aldığımız o sınıflarda gençlere de bu eğitimlerin verildiğini düşünün. Bizler bu 75 yıllık tarihi okulumuzu kaldırılmasına karşıyız” dedi.

İZMİT LİSESİ MARŞI YAZILDI

İzmit lisesinde bir dönem okuyan Müzisyen Metin Okutan eşi Nurşen Okutan’ın yazdığı İzmit Marşını söyledi. Mezunlar tarafından marş büyük beğeni topladı. Dernek Başkanı Gökmen ise sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Metin Okutan’ın okuduğu marş şöyle:

Gururluyuz biz seninle İzmit’im yaşaTarihinle onurluyuz biz Kemal PaşaYarınlara yürüyoruz bak koşar adımÖğreniyor her bir genci saygındır adınGeçmişinde gelecekte biz seninleyizGeçse onca zaman yine hep el eleyizGüneş gibi doğarız hur yarınlaraUfuklarda dalgalanan şanlı bayrağaDünler bizim yarınlar bizimEğitimin ışığında Aydınlık bizimİzmit Lisesi gençliğin sesiAnlı şanlı adın bize armağan gibiBağlıyız sana yürekten inanAtanın devrimleriyle yücelir insanÇağlar boyu boy verir çınarİzmit Lisesi’nde simdi her genç bir fidanIzmit Liseliyiz bizAyrı düşmez hiç bir kalbi tek yürekliyizIzmit liseliyiz bizSevgi saygı iyiliktir her düşüncemiz emek ile