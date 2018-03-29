İZLİDER, çöp tesisi tepkisi!

İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) Başkanı Harun Cem Gökmen ve yönetimi, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde ilimizin en eski lisesi olan İzmit Lisesi’nin eski cezaevi alanında yapılan yeni eğitim kampüsüne taşınmaması için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İZLİDER Başkanı Harun Cem Gökmen’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Biz İzmit’iz Grubu yöneticisi Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

İZLİDER DE ÇÖP TESİSİNİ İSTEMİYOR

Toplantıda açıklamalarına gazetemiz tarafından başlatılan “İzmit Umuttepe’de Çöp Fabrikası’na Hayır” imza kampanyasına destek verdiklerini söyleyerek başlayan Cem Gökmen, “İzmitliler olarak kentin en havadar bölgesinde, Kocaeli Üniversitesi’nin hemen yanı başında böyle bir çöp yakma tesisinin yapılmasına karşı çıkıyoruz. 530 üyemizle birlikte başlatılan imza kampanyasına destek oluyoruz” diye konuştu. Öte yandan düzenlenen toplantıda söz alan KYÖD Başkanı Mehmet Toker de, dernek yöneticileri ve üyeleri, çöp tesisi ile ilgili 3 Nisan’da yapılacak olan ÇED toplantısına davet etti.

“MÜZE HALİNE GETİRİLSİN”

Açıklamasının devamında tarihi okullarının kaldırılmak istenmesini eleştiren ve 75 yıllık tarihi okulun başka bir yere taşınmasını istemediğini söyleyen İZLİDER Başkanı Cem Gökmen, “İzmit Lisesi, kentin tarihi bir eğitim kurumudur. Şimdi ise İzmit Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşımalı olan liselerin merkez dışına Yeni Mahalle’ye taşınmasını istemiyoruz. Ancak en kötü şart okulumuzun bu şehrin adını taşıyacak bir müze haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

“OKULLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR”

Konuşmasına devam eden Gökmen, “Biliyoruz ki hepimiz okuduğunuz okullara vefa duygusu içerisinde bağlıyız. Bizler İZLİDER olarak güzel günlerimizi gelecek kuşaklara da aktarabilmek için okulumuzun mevcut binasında varlığımızı sürdürebilmek, adının ise yıllardır olduğu gibi yine bu şehrin adını taşımasının arzusundayız. Bizim okulumuza karşı vefa borcumuz var” diye konuştu.

ADIMIZ SİLİNMESİN

Gökmen, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İzmit Lisesi’nin bir eğitim kompleksine taşındığında daha önce örneklerini görüp yaşadığını pek çok okulun yıllar boyunca kullanılan isimlerinin o kompleksin ya da okulların imarını yapan şirketler tarafından kendi isimlerinin verilerek adlarının silinip yok olmasını istemiyoruz. Bu okullarda birçok öğrencimiz önemli başarılara imza atmıştır. Bu yüzden de sizlerden desteğinizi esirgememenizi istiyoruz.”

75 YILLIK TARİHİ OKUL

Okulumuzun başka bir yere taşınmasının ne anlamı olduğunu merak ettiklerini de sözlerine ekleyen Gökmen, “Eğer bahçe içinde bulunan yeni binada başka bir eğitim kurumu devam edecekse İnönü Caddesi üzerindeki eski binanın yine okulumuzun adı üzerinde yazılı olacak şekilde bir kent tarihi müzesi olduğunu düşünün lütfen. Asırlar boyu bu şehirde yaşamış kültürlerin kıyafet, eşya, yiyecek, içecek kültürü yaşam şekillerinin sergilendiği bir müze olduğunu ya da İzmit Lisesi Sanat ve Kültür Evi adı altında bir sanat merkezi olduğunu düşünün. İçerisinde mezunların müzik ve resim eğitimi aldığımız o sınıflarda gençlere de bu eğitimlerin verildiğini aklınızdan geçirin. Bizler bu 75 yıllık tarihi okulumuzun kaldırılmasına karşıyız” dedi.

İzmit Lisesi marşı yazıldı

Bu arada İzmit Lisesi’nde bir dönem eğitim gören müzisyen Metin Okutan’ın eşi Nurşen Okutan’ın yazdığı İzmit Lisesi Marşı da basın toplantısında katılımcılarla paylaşıldı. Mezunlar tarafından dinlenen marş büyük beğeni topladı. Dernek başkanı Cem Gökmen ise sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İZMİT LİSESİ MARŞI

Gururluyuz biz seninle İzmit’im yaşa

Tarihinle onurluyuz biz Kemal Paşa

Yarınlara yürüyoruz bak koşar adım

Öğreniyor her bir genci saygındır adın

Geçmişinde gelecekte biz seninleyiz

Geçse onca zaman yine hep el eleyiz

Güneş gibi doğarız hur yarınlara

Ufuklarda dalgalanan şanlı bayrağa

Dünler bizim yarınlar bizim

Eğitimin ışığında Aydınlık bizim

İzmit Lisesi gençliğin sesi

Anlı şanlı adın bize armağan gibi

Bağlıyız sana yürekten inan

Atanın devrimleriyle yücelir insan

Çağlar boyu boy verir çınar

İzmit Lisesi’nde simdi her genç bir fidan

İzmit Liseliyiz biz

Ayrı düşmez hiç bir kalbi tek yürekliyiz

İzmit Liseliyiz biz

Sevgi saygı iyiliktir her düşüncemiz emek ile