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Aranan 5 kişi uygulamada yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince ilçe genelinde yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 5 şüpheli yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Bekirpaşa bölgesinde M.İ. ve E.B. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan kontrolde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Karabaş Mahallesinde devam eden uygulamada kontrol edilen M.B. isimli şahsın hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi. Gece saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.A. isimli şahıs üzerinde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Topçular Mahallesindeki uygulamada durumundan şüphelenilerek kontrol edilen S.E. isimli bir başka şahsın hakkında 4 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunduğu ve hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın yapılan üst aramasında bir miktar esrar maddesi ve 81 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bugün 15:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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