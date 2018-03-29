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Kola yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kola yüklü kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza 15.30 sularında Kartepe Akmeşe sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan S. idaresindeki 41 EM 214 plakalı kola yüklü kamyon Yaşar A. İdaresindeki 34 UP 4531 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Serkan S . araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 17:23 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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