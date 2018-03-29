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Cuma Karavar'ın kar sevinci!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cuma Karavar, seyahat ettiği sırada Bolu'dan geçerken şahit olduğu kar yağışı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede İlçesi’nde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Esentepe mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

KARAVAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İlkbaharın ikinci ayı olan Nisan'a 3 gün kala yağan kar özellikle şehirlerarası seyahat eden vatandaşların dikkatini çekti. Bunlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cuma Karavar oldu. Karavar Bolu'dan geçerken yağan karı görünce aracından inerek bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Karavar Facebook üzerinden paylaştığı fotoğrafa bir de "29.03.2018 Bolu-Cankurtaran. Ankara yollarındayız" ifadelerini ekledi.

Bugün 17:37 TSİ - Gündem

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